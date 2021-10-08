ArcelorMittal Avrupa’da artan enerji maliyetlerini dengelemek için 50€/mt ilave ücret getireceğini açıkladı

Cuma, 08 Ekim 2021 10:11:49 (GMT+3) | San Diego

ArcelorMittal, Avrupa’daki yüksek enerji fiyatları nedeniyle ürünlerine ilave girdi ücreti getireceğini duyurdu. Yapılan basın açıklamasında, Avrupa genelinde, enerji fiyatlarının katlanarak arttığı ve rekor seviyelere ulaştığı belirtildi.

Şirket, elektrik ücretlerinin, 55€/MWh’a kıyasla şu an 160-200€/MWh aralığında; doğal gaz ücretlerinin ise 20€/MWh’a kıyasla 100€/MWh seviyesinde yer aldığını söyledi. Enerji maliyetlerindeki artışın, çelik fiyatlarını 120€/mt’dan fazla yükselttiği ve maliyetlerin artmaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Enerji fiyatlarındaki artışın yanında, ferroalyaj, kireç ve diğer hammadde tedarikçilerinin de ilave girdi ücreti talep ettiği söylendi. Bu yılın başında 33€/mt ve şu an 64€/mt seviyelerinde bulunan karbon ücretlerinin, maliyetleri 62€/mt artırdığını söyleyen ArcelorMittal, bu koşullar altında, söz konusu maliyetleri, yeni fiyat sözleşmelerinde uygulanacak 50€/mt ilave ücretle dengelemek zorunda olduğunun altını çizdi. Enerji fiyatları normal seviyelere iner inmez, ilave ücretlerin kaldırılacağı da eklendi.