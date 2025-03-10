ArcelorMittal SSC İngiliz klima yüklenicisine galvanizli sac tedarik edecek

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Steel Service Centres (SSC) Europe, ArcelorMittal UK Steel Service Centres’ın, İngiltere merkezli klima yüklenicisi Imperial Ductwork Services Ltd’nin (IDSL) tüm galvanizli sac ihtiyacını karşılayacağını açıkladı. XCarb® geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir üretim yöntemiyle üretilen galvanizli sac, IDSL'nin Dartford fabrikasında hava kanalı üretiminde kullanılacak.

XCarb® çelik, geleneksel çelik üretimine kıyasla karbon emisyonunu %65 oranında azaltarak IDSL’nin üretimini karbondan arındırma taahhüdünü destekliyor. Daha düşük karbonlu çelik hava kanalları, sürdürülebilirliğin altyapı projelerinin merkezinde olmasını sağlayarak İngiltere’deki mevcut ve gelecekteki projelere tedarik edilecek.