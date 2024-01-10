ArcelorMittal Zenica üretime yeniden başlayacak

Çarşamba, 10 Ocak 2024 10:00:29 (GMT+3) | İstanbul

Reuters’ta yer alan bir habere göre, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Bosna-Hersek merkezli ArcelorMittal Zenica Kasım ayındaki duruşun ardından üretime yeniden başlayacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere söz konusu duruş Avrupa’da çelik talebinin azalmasına yol açan olumsuz piyasa koşullarından kaynaklanmıştı.

Şirket Prijedor madenlerinden demir cevheri alımına da yeniden başlayacak. Hükümet ve sendikalar üretim ile madenciliğin askıda kalma süresi uzarsa Bosna ekonomisinin olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.

Ayrıca üretimin durdurulmasının ardından greve gitme kararı alan işçiler, şirket yönetimiyle maaşlar konusunda toplu sözleşme imzaladı.

Şirket yıllık yaklaşık 1 milyon mt üretim kapasitesine sahip ve 2.300 kişiyi istihdam ediyor.