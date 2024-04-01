ArcelorMittal Zenica kok bataryasını kapatmayı planlıyor

Pazartesi, 01 Nisan 2024 11:41:43 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Bosna-Hersek merkezli ArcelorMittal Zenica, artan maliyetler ve azalan talep nedeniyle kok bataryasını kapatmayı planladığını açıkladı. Şirketin gerçekleştirdiği birçok bakım çalışması bataryanın ömrünü uzatmak için yeterli olmadı ve şirket daha fazla iyileştirmenin mümkün olmadığını, çevre standartlarını karşılayamayacağını ve kok tesisindeki çalışanlar için güvenlik riski yaratacağını tespit etti.

Şirket dış kaynaklardan kok satın alarak yüksek fırın bazlı çelik üretimine devam edecek. ArcelorMittal Zenica’nın CEO’su Nikhil Mehta, “Şirket kok bataryasının kapatılmasının yerel ekonomi üzerindeki etkisini sınırlamak üzere çalışmalar gerçekleştirecek. Zor olacak ancak istihdamı maksimum seviyede korumak için her türlü çabayı göstereceğiz. Kok bataryasındaki çalışanların çoğunu şirketteki diğer birimlere geçirmeyi planlıyoruz,” şeklinde konuştu.