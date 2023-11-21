ArcelorMittal Zenica azalan talep nedeniyle üretimini askıya aldı

Salı, 21 Kasım 2023 10:40:54 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Bosna-Hersek merkezli ArcelorMittal Zenica olumsuz piyasa koşulları nedeniyle üretimini askıya aldı.

Şirket talep toparlandığında üretime yeniden başlamayı planlıyor. AB’de çelik tüketiminin azalmasıyla talep de azaldı. ArcelorMittal Zenica yüksek enflasyondan dolayı süregelen ekonomik belirsizlik nedeniyle piyasadaki olumsuz koşulların devam edeceğini öngörüyor.

Buna ek olarak yönetimden toplu sözleşme imzalama yönünde yeni bir teklif gelmemesi nedeniyle işçiler greve gitti.

Şirket yıllık yaklaşık 1 milyon mt üretim kapasitesine sahip ve 2.300 kişiyi istihdam ediyor.