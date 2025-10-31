ArcelorMittal Bosna’daki çelik ve madencilik birimlerinin Pavgord Group’a satışını tamamladı

ArcelorMittal, Bosna Hersek’teki çelik ve madencilik birimlerinin Bosna merkezli Pavgord Group’un bir parçası olan H&P d.o.o. Zvornik’e satışını tamamladığını duyurdu.

Bu kapsamda entegre çelik üreticisi ArcelorMittal Zenica ve Zenica’ya hammadde tedariki yapan demir cevheri üreticisi ArcelorMittal Prijedor’un Pavgord Group’a devredildiği aktarıldı.

Bu yılın Haziran ayında imzalanan satış anlaşmayla birlikte ArcelorMittal’in, 21 yıllık faaliyet ve yatırımın ardından Bosna çelik ve madencilik sektöründen çıkmış olduğuna dikkat çekildi.

Stratejik değerlendirme ve tasfiye kararı

ArcelorMittal her iki şirketi de grup bünyesinde tutmak için önemli yatırımlar yapmasına ve çaba sarf etmesine rağmen kapsamlı stratejik inceleme akabinde satış kararının, şirket ve çalışanlar için en iyi çözüm olduğu sonucuna vardığını ifade etti.

Şirket, anlaşmadan yaklaşık 200 milyon $’lık nakit çıkışı gerektirmeyen zarar kaydetmeyi beklediğini bildirdi.