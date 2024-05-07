Aperam birinci çeyrekte net zarar kaydetti, AVFÖK’ünün ikinci çeyrekte artmasını bekliyor

Salı, 07 Mayıs 2024 10:22:07 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte Aperam geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 132 milyon € net kâra kıyasla 19 milyon € net zarar elde ederken, şirketin satış gelirleri bir önceki çeyreğe kıyasla %6,8 artış ve yıllık %11,6 düşüşle 1,65 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü yıllık %56,7 düşüşle 55 milyon € oldu.

Birinci çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları mevsimsel faktörler nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %8,1 artış ve yıllık %1 düşüşle 585.000 mt seviyesinde yer aldı.

Şirket ikinci çeyrekte AVFÖK’ünün birinci çeyreğe göre daha yüksek bir seviyede yer alacağını tahmin ediyor. Aperam’ın CEO’su Timoteo Di Maulo, “Avrupa’da üretim koşulları 2020’nin uzatılmış hali gibi. Birinci çeyrek, paslanmaz çelik sektöründe üst üste yedinci kez durgunluk görülen çeyrek oldu,” şeklinde yorum yaptı.