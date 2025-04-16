Anyang Steel ilk çeyrekte 18,1 milyon RMB net kâr elde etti

Henan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Anyang Iron and Steel Co., Ltd bu yıl Ocak-Mart dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 484 milyon RMB net zarara kıyasla tahmini 18,1 milyon RMB (2,5 milyon $) seviyesinde yer alıyor.

Öte yandan 2024 yılında Anyang Steel, 2023 yılında kaydedilen 1,55 milyar RMB net zarara kıyasla 3,27 milyar RMB (450 milyon $) net zarar bildirmişti. Söz konusu yılda Anyang’ın faaliyet geliri yıllık %29,68 düşüşle 29,64 milyar RMB (4,1 milyar $) olarak kaydedildi.