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Anyang Steel ilk çeyrekte 18,1 milyon RMB net kâr elde etti

Çarşamba, 16 Nisan 2025 10:33:12 (GMT+3)   |   Şanghay

Henan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Anyang Iron and Steel Co., Ltd bu yıl Ocak-Mart dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 484 milyon RMB net zarara kıyasla tahmini 18,1 milyon RMB (2,5 milyon $) seviyesinde yer alıyor.

Öte yandan 2024 yılında Anyang Steel, 2023 yılında kaydedilen 1,55 milyar RMB net zarara kıyasla 3,27 milyar RMB (450 milyon $) net zarar bildirmişti. Söz konusu yılda Anyang’ın faaliyet geliri yıllık %29,68 düşüşle 29,64 milyar RMB (4,1 milyar $) olarak kaydedildi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Mali Sonuçlar 

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