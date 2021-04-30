Ansteel’in net kârı ilk çeyrekte %420,55 arttı

Cuma, 30 Nisan 2021 15:36:43 (GMT+3) | Şanghay



Liaoning eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Anshan Iron and Steel Group’un (Ansteel Group), bu yılın ilk çeyreğine yönelik yayınladığı mali raporda, satış hacmindeki büyüme ve artan çelik fiyatlarıyla birlikte yıllık %56,75 artışla 31,87 milyar RMB (4,93 milyar $) faaliyet kârı ve yıllık %420,55 artışla 1,52 milyar RMB (230 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

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