Ansteel Temmuz-Eylül döneminde 1,52 milyar RMB net zarar kaydetmeyi bekliyor

Perşembe, 27 Ekim 2022 10:42:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Liaoning eyaletinde bulunan çelik üreticisi Anshan Iron and Steel Co., Ltd bu yılın Temmuz-Eylül döneminde, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,33 milyar RMB net kâra kıyasla 1,52 milyar RMB (210 milyon $) net zarar kaydetmeyi beklediğini açıkladı.

Öte yandan, şirket bu yılın ilk dokuz ayında yıllık %97,4 düşüşle 193 milyon RMB (27 milyon $) net kâr kaydedeceğini tahmin ediyor.

Koklaşabilir taş kömürü, kok, alaşımlar ve hurda dahil hammadde fiyatlarında görülen artışlar, şirketin söz konusu dönem için net kârında düşüş beklemesine yol açtı. Ayrıca, tekrarlayan Covid-19 vakaları sonucu zayıflayan son kullanıcı talebi de şirketin performansını olumsuz etkiledi.