Anglo American BHP’nin üçüncü devralım teklifini reddetse de görüşmeler için açık kapı bıraktı

Cuma, 24 Mayıs 2024 12:30:25 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American, Avustralyalı madenci BHP Billiton’ın faaliyetlerini devralmaya yönelik üçüncü teklifini de reddettiğini duyurdu. Ancak ret kararına rağmen yönetim kurulu, konuya ilişkin görüşmeleri tamamlamak amacıyla Avustralyalı şirkete 29 Mayıs tarihine kadar mühlet tanıdı.

Ayrıca basında çıkan haberlerde BHP’nin devralım için bu defa 49,1 milyar $ teklif ettiği bildirildi.

Anglo American Yönetim Kurulu Başkanı Stuart Chambers, “Yönetim kurulu, BHP’nin teklifini dikkatli bir şekilde değerlendirdi ve şirket hissedarlarının beklentilerini karşılamadığına karar verdi. Ancak kurul, konuya ilişkin BHP ve danışmanlarıyla görüşmelere devam etmek istediği için son tarih 29 Mayıs’a kadar uzatıldı,” şeklinde konuştu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Anglo American, BHP’nin ilk ve ikinci tekliflerini de reddetmişti.