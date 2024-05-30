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Anglo American BHP’nin devralıma yönelik görüşme süresini uzatma talebini reddetti

Perşembe, 30 Mayıs 2024 11:46:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkeAvustralyalı madenci BHP Billiton’ın zli madenci Anglo American, faaliyetlerini devralmaya yönelik görüşmeler için verilen süreyi uzatma talebini reddettiğini açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket yakın zamanda BHP’nin 49,1 milyar $ tutarındaki üçüncü teklifini reddederken, konuya ilişkin görüşmeleri tamamlamak amacıyla Avustralyalı şirkete 29 Mayıs tarihine kadar mühlet tanımıştı. O zamandan bu yana BHP ve danışmanlarıyla özellikle önerilen şirket yapısına ve Anglo American'ın hissedarları için risk değerlerine odaklanılarak kapsamlı görüşmeler yapıldı. Ancak görüşme süresini uzatma talebinin reddedilmesinin ardından BHP, Anglo American için başka bir teklif yapmaya niyeti olmadığını bildirdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Anglo American, BHP’nin ilk ve ikinci tekliflerini de reddetmişti.


Etiketler: Güney Amerika Devralım Anglo American BHP 

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