Anglo American BHP Billiton’ın revize ettiği devralım teklifini reddetti

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 12:15:21 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American, faaliyetlerini devralmaya yönelik yeniden teklif sunan Avustralyalı madenci BHP Billiton’ın teklifini şirketin değerini ve gelecekteki beklentilerini küçümsemeye devam ettiği gerekçesiyle reddettiğini açıkladı. Anglo American tekliflerin tutarını açıklamamış olsa da basında çıkan haberlerde, BHP’nin devralım için önce 39 milyar $, daha sonra da 42,7 milyar $ teklif ettiği belirtiliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Anglo American’ın yönetim kurulu, BHP’nin ilk teklifiyle ilgili olarak teklifin şirketin değerini ciddi ölçüde düşürdüğüne ve şirket hissedarları açısından hiç cazip olmadığına karar vermişti. Anglo American’ın Yönetim Kurulu Başkanı Stuart Chambers, “BHP'nin son teklifi de Anglo American’a değer biçme konusunda başarısız oldu,” şeklinde yorum yaptı.

Öte yandan şirketin yakın zamanda yayımladığı başka bir açıklamaya göre Anglo American, yeni iş planı kapsamında çelik üretimini karbondan arınmayı desteklemek için Brezilya ve Güney Afrika’da yüksek kaliteli demir cevheri üretmeye odaklanacak.