AMNS India iki yeni marka çelik ürünü piyasaya sürdü

Hindistan merkezli ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS India), katma değerli çelikten elde ettiği gelir payını %75’e çıkarma stratejisi kapsamında iki yeni marka çelik ürünü AMNS Vibrance ve AMNS Optima’yı piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Söz konusu hamle, AMNS India’nın özellikle beyaz eşya ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan kaplamalı çelik segmentinde, yüksek marjlı aşağı akış alanlardaki varlığını güçlendirme odağını ortaya koyuyor.

AMNS Vibrance ve Optima: Beyaz eşya ve endüstriyel uygulamalara odaklanıyor

AMNS Vibrance, buzdolabı, çamaşır makinesi ve mikrodalga fırın gibi ürünlerde kullanılmak üzere beyaz eşya üreticileri için özel olarak geliştirilen boyalı çelik olarak tanımlandı.

AMNS Optima ise klima sistemleri, paneller ve temiz oda uygulamaları dahil olmak üzere endüstriyel kullanım alanlarına yönelik galvanizli çelik olarak geliştirildi.

Şirket, her iki ürünün de orijinal ekipman üreticilerinin ithal kaplamalı çeliğe olan bağımlılığını azaltmayı ve yerli ikame ile tedarik zinciri dayanıklılığını desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Kaplamalı çelik talebinde güçlü büyüme beklentisi

AMNS India, Hindistan’da kaplamalı çelik tüketiminin hâlihazırda yıllık yaklaşık 11,1 milyon mt seviyesinde olduğunu ve yıllık %8-10 oranında büyümesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Beyaz eşya segmentinde talep artışının kentleşme, değişen tüketici tercihleri ve Üretime Bağlı Teşvik programı gibi devlet destekli uygulamaların etkisiyle yıllık yaklaşık %10 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Endüstriyel uygulamalarda ise kaplamalı çelik talebinin 2030 yılına kadar yıllık %8-12 aralığında büyüyeceği tahmin ediliyor.

Tüketim malları pazarındaki büyümeyle uyumlu portföy genişlemesi

Yeni ürünler AMNS India’nın mevcut Optigal, Magnelis, Optiga Prime ve Optiga Pinnacle ürün portföyüne eklendi.

Hindistan’ın tüketim malları pazarının 2027 mali yılına kadar dünyanın dördüncü en büyük pazarı haline gelmesi bekleniyor. AMNS India, bu büyüme eğiliminin, daha yüksek marjlı katma değerli çelik ürünlerine yönelik stratejik dönüşümünü desteklediğini ve şirketin iç pazarda uzun vadeli büyüme stratejisini güçlendirdiğini ifade etti.