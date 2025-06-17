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Alstom yeşil paslanmaz çelik temini için Outokumpu’yu tercih etti

Salı, 17 Haziran 2025 12:03:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, Fransa merkezli demir yolu araçları üreticisi Alstom’a Circle Green® markası altında sunduğu yeşil paslanmaz çeliğinden tedarik edeceğini duyurdu.

Karbon ayak izi küresel sektör ortalamasının %93 altındaki yeşil paslanmaz çeliğin ilk teslimatları 2026 yılından itibaren yapılacak ve Alstom, söz konusu ürünü yeni nesil Metropolis metro vagonlarında kullanacak. Ayrıca iş birliği, Alstom’un ürün ve hizmetlerinden kaynaklı emisyonlarını %30 azaltmasını sağlayacak.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma Outokumpu 

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