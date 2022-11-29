Almanya hükümeti Mart ayında enerji için tavan fiyat getirecek

Salı, 29 Kasım 2022 13:58:12 (GMT+3) | İstanbul

Almanya hükümeti, 2023 yılı Mart ayından 2024 yılı Nisan ayının sonuna kadar uygulanmak üzere doğal gaz ve elektriğe tavan fiyat getireceğini açıkladı. Hükümet enerji krizine karşı uygulayacağı bu 200 milyar €’luk önlem planını, bu yıl 1 Aralık tarihinden itibaren elektrik üreticilerinin kârlarına geçici olarak vergi koyarak finanse edecek.

2023 yılının Ocak ayından itibaren olan faturaları kapsayacak şekilde geriye dönük olarak uygulanacak önlemlerin, geçtiğimiz yıla kıyasla en az %20 doğal gaz tasarrufu sağlaması bekleniyor.

Doğal gaz fiyatlarına ilişkin tavan fiyat, endüstriyel tüketicilerin yıllık doğal gaz tüketiminin %70’için 7 sent/kWh, hane halkı ve küçük şirketlerin yıllık tüketiminin %80’i için 12 sent/kWh seviyesinden uygulanacak.

Elektrik fiyatları için getirilecek tavan fiyat ise, endüstriyel tüketicilerin tüketiminin %70’i için 13 sent/kWh olurken, tüketimin geriye kalan %30’u piyasa fiyatı üzerinden temin edilecek. Yıllık tüketimi 30.000 kWh’ye varan şirketler için elektrik tavan fiyatı 13 cent/kWh seviyesinde yer alacak.