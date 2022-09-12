Alman geri dönüşüm sektörü hükümete enerji sübvansiyonu çağrısında bulundu

Pazartesi, 12 Eylül 2022 15:32:46 (GMT+3) | İstanbul

Alman Geri Dönüşüm Birlikleri, Atık, Su ve Hammadde Yönetimi Federasyonu (BDE), Çelik Geri Dönüşüm Birliği (BDSV), Atık Yönetimi Birliği (BVSE) ve Metal Satıcıları ve Geri dönüşümcüleri Birliği (VDM), sektörlerinin uygun ekonomik sektörler listesine yeniden dahil edilmesini istedikleri ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiriye göre mevcut siyasi olaylardan kaynaklanan enerji krizi, Almanya geri dönüşüm sektörü için zorluklar yaratıyor ve sektör uygun ekonomik sektörler listesinden çıkarıldığı için hükümetin mevcut enerji yardımı önlemleri kapsamında sübvansiyon almıyor.

Geri dönüşüm sektörünün, toplama, ayrıştırma ve işleme yoluyla piyasada enerji tasarruflu geri dönüştürülmüş hammadde bulunabilirliğini sağladığını açıklayan birlikler, bu nedenle geri dönüşüm sektörünün enerji yoğun olduğunu belirtti.

Sonuç olarak birlikler Almanya hükümetinden geri dönüşüm sektörünü devlet yardımına uygun sektörler listesine yeniden dahil etmesini ve sektöre uygun finansman fırsatı verilmesini istedi.