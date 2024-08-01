Alman Feralpi Stahl yeni haddehanesinde test üretimine başlayacak

İtalya merkezli çelik üreticisi Feralpi Group’un bağlı kuruluşu Alman inşaat demiri üreticisi Feralpi Stahl, yeni haddehanesinin inşasında büyük bir ilerleme katettiğini ve bu yıl testlere başlamayı planladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, şirketin Riesa tesisindeki yeni haddehanesinde test üretimine bu yılın sonuna kadar başlayacağı ifade edildi. Ayrıca söz konusu haddehanenin yenilikçi ve tamamen elektrik bazlı üretim prosesleri kullanarak Almanya inşaat sektörü için ilk kez ağırlığı 8 mt’a varan rulolar üretebileceği, bu sayede doğrudan karbon salımı yapmayacağı da aktarıldı.