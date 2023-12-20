Almanya merkezli Feralpi Stahl onarım çalışmaları için üretimi askıya alacak

Çarşamba, 20 Aralık 2023 09:38:59 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli çelik üreticisi Feralpi Group’un bağlı kuruluşu Alman inşaat demiri üreticisi Feralpi Stahl, yıllık bazda gerçekleştirilen onarım çalışmaları kapsamında Riesa’da bulunan çelikhane ve haddehanesinde üretime ara vereceğini açıkladı.

20 Aralık tarihinden itibaren dört hafta boyunca askıda olacak üretimin 2024 yılının üçüncü haftasında yeniden başlaması planlanıyor.

Onarım ve bakım çalışmaları kapsamında üretim sürecinde gerekli olan makineler tamamen sökülecek, temizlenecek, bakımı ve tekrar montajı yapılacak. Ayrıca sürekli döküm ünitesi ile haddehane fırını arasındaki kütük taşıma sistemleri de yenilenerek mevcut çelikhane ve haddehane A ile şu anda inşaat halinde olan ve yeşil çelik üretimi gerçekleştirilecek haddehane B arasında bağlantı oluşturulacak.