Alessandro Sciamarelli: 2020’de en düşük seviyesini kaydeden AB çelik talebi 2021’de iyileşecek

Perşembe, 03 Aralık 2020 17:50:48 (GMT+3) | Brescia

Bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında sanal olarak gerçekleşen 15. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"da konuşan EUROFER Ekonomik Araştırma ve Piyasa Analizi Yöneticisi Alessandro Sciamarelli, AB ve batı ekonomileri 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra dibi görmüş olsa da, güven göstergelerinin, ekonomik iyileşmenin çok yavaş ve belirsiz olduğuna işaret ettiğini söyledi. Covid-19 salgınının ikinci dalgası, bu yılın dördüncü çeyreğindeki iyileşmeyi halihazırda etkiledi ve belirsizleştirdi. Ekim ayına kadarki verilere göre, AB’nin güven göstergeleri Nisan ayında düştü, Haziran ayında güçlü bir şekilde yükseldi ve ardından Covid-19 vakalarının yeniden artması nedeniyle Eylül ve Ekim aylarında yatay seyretti. Bununla birlikte, imalat üretimindeki artış devam ederken, hizmet sektörü faaliyetleri kötüye gitti. Çelik üreticileri üçüncü çeyrekteki yükselişin ardından üretimine devam ederken, diğer sektörler zayıf kaldı. En son yapılan öngörülere göre, AB’nin gayri safi yurt içi hasılası bu yıl %7’den fazla düşecek. Ancak Sciamarelli, gayrisafi yurt içi hasıladaki büyümenin, 2020 yılının ilk çeyreğindeki düşüş tahmininden ve ikinci çeyrekte kaydedilen düşüşten önce 2019 boyunca çoktan hızını kaybettiğini belirtti.

Sciamarelli, çelik kullanan sektörlerin, 2019 yılında kötüye giden küresel şartlardan ve zayıflayan imalat dolaşımından halihazırda etkilenmiş olduğunu söyledi. Çelik kullanan sektörlerin üretimi 2019 yılında önemli oranda yavaşladı ve bu trend, salgının etkileri nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde rekor seviyede düşüş kaydedilmesiyle sonuçlandı. Otomobil üretimi bu yılın ikinci çeyreğinde %44 düşüş gösterirken, inşaat sektörü en esnek sektör oldu. Sipariş bağlantıları da aynı yolu izledi. En son yapılan EUROFER öngörülerine göre, otomobil üretiminin bu yıl %20,6 düşüş ve 2021’de %18,1 artış göstermesi beklenirken, inşaat sektörü üretiminin bu yıl %3,6 düşüş ve önümüzdeki yıl %5 artış göstermesi bekleniyor. Otomobil bayileri Haziran ayında karantina önlemlerinin kaldırılmasının ardından yeniden açılmış olsa da, müşteri talebi henüz iyileşmedi ve piyasa, Covid-19’un ikinci dalgası ile yeni karantina önlemleri nedeniyle karamsar kaldı. Aynı zamanda Sciamarelli, birçok AB hükümetinin kamu inşaatları ve altyapı projelerinin tamamlanması için teşvik sağlayacağını açıkladığını, bunun da inşaat sektörü faaliyetlerinin orta vadede devam etmesini sağlayacağını belirtti.

Sciamarelli, AB’nin ham çelik üretiminin hiçbir zaman 2008-2009 krizinden önceki seviyelerine çıkamadığını ve aslında, 2019 yılındaki yıllık %6 düşüşle birlikte uzun vadede düşüş gösterdiğini söyledi. Aynı zamanda, diğer bölgeler çelik kapasitesini ve üretimini artırmaya devam etti. Sciamarelli, AB endüstrisinin Covid-19 salgınından çok ciddi şekilde zarar gördüğünü belirtti. Çelik şirketleri Mart ile Eylül arasında üretimini yıllık ortalama %22 oranında düşürmek zorunda kalırken, siparişler %26’ya kadar düşüş gösterdi. Görünür tüketim 2019’un başından beri düşerek, çelik talebi ve stok eritmedeki olumsuz eğilimi yansıtıyor. Görünür tüketim 2019 yılında %5,3 düşerken, söz konusu tüketimin bu yıl %14,6 düşmesi ve önümüzdeki yıl da %13,1 artması bekleniyor. Tüketici talebi de azaldı ve en azından iş piyasası yeniden iyileşinceye kadar düzelmeyecek, söz konusu iyileşmenin gerçekleşmesi ise 2021 yılının ikinci çeyreğini bulabilir. Sciamarelli, çelik ithalatına yönelik koruyucu önlemler nedeniyle AB’nin ithalatının, özellikle 2019 yılının son çeyreği ve 2020 yılının ilk çeyreğinde olmak üzere düştüğünü, yine de bu yılın ikinci çeyreğinde ithalatın tüketime göre daha az düşüş gösterdiğini söyledi. Sciamarelli, ithalat hacmindeki düşüşün kötü talebi yansıttığını, ancak ithalatın çelik talebindeki payının yüksek kaldığını belirtti.