BIR: AB’nin atık sevkiyat yönetmeliğinde yaptığı değişiklik piyasayı sarsacak

Salı, 31 Mayıs 2022 12:21:19 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu’nun (BIR) 24 Mayıs tarihinde Barselona’da düzenlenen BIR Hurda Birimi toplantısında katılımcılar çelik sektörünün karbon emisyonu azaltma hedefleri ve AB atık sevkiyat yönetmeliği için önerilen değişiklik hakkında konuştu.

ArcelorMittal Fransa’nın Başkanı ve ArcelorMittal Europe’un İklim Hareketi Başkan Yardımcısı Eric Niedziela, Avrupalı ​​çelik üreticilerinin karbon emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda hurda taleplerinin artmasını beklediğini belirtti. Grubun 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %25 oranında azaltma stratejisinden bahseden Niedziela, ArcelorMittal’n 2025 yılına kadar İspanya’da bulunan Sestao’da dünyanın ilk tam ölçekli sıfır emisyonlu çelik tesisine sahip olmayı planladığını ve şirket alımları, uzun vadeli sözleşmeler ile ortak girişimler yoluyla hammadde tedarikini güvence altına almak istediğini belirtti. Avrupa çelik piyasasında karbon emisyonu daha fazla olan ürünlerle rekabet edecek ülkelere yapılan hurda ihracatından bahseden Niedziela, Avrupa’da hurda ihracatının doğru yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Çelik sektörünün hedeflerine ulaşmak için çalışırken bunu “hurdanın serbest ticaretini zarara uğratacak şekilde” yapmaması gerektiğini ifade eden BIR Başkanı Tom Bird ise, hurda ihracatından taviz verilmesi durumunda geri dönüşüm oranlarının düşeceğini, geri dönüşüm sektörüne yatırım yapılmayacağını ve dolayısıyla çelik sektörünün olumsuz etkileneceğini belirtti.

Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu’nun eski başkanı Cinzia Vezzosi, AB’nin Atık Sevkiyat Yönetmeliğinde önerilen değişiklikle Avrupa dışına yapılan serbest ticaretin durdurulmasının bölgedeki döngüsel ekonomi zincirini kıracağını ve toplama oranlarını düşüreceğini belirtti. Vezzosi hurdanın serbest ticaretinin bitirilmesinin piyasada büyük bir sarsıntı yaratacağını söyledi.