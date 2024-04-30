IREPAS tüccarlar komitesi: Çelik talebi iç piyasalardan karşılanacak, piyasa bölgeselleşmeye gidiyor

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28-30 Nisan tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşen SteelOrbis 2024 Bahar Konferansı & 90. IREPAS Toplantısı’nın son gününde konuşan tüccarlar komitesi başkanı, Seba International şirketinden F.D. Baysal, önümüzdeki dönemde küresel piyasada talebin iç piyasalardan karşılanacağını ve ülkeler arasında süregelen ticari gerilimler ile küresel çatışmaların ticaret rotalarını değiştirerek bölgeselleşmeye neden olacağını ifade etti.

Baysal, AB’nin koruma önlemlerini iki yıl daha uzatmasının beklendiğini ve kota tonajlarında çok fazla bir değişiklik olmayacağını, bu durumun da ticarette bölgeselleşmeye yol açacak faktörlerden biri olduğunu söyledi. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile ilgili olarak bu mekanizmanın diğer ülkelere, özellikle de yüksek fırınlı üretim yapan üreticilere baskı uygulayacağını belirtti.

Türkiye’nin ihracat piyasalarının ABD’nin koruma önlemleri, AB’nin kotaları ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim nedeniyle sınırlandığını öne süren komite başkanı, halen Suriye, Irak, Doğu Avrupa, Afrika ve Yemen gibi ülkelere satış yapma fırsatlarının bulunduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Kızıldeniz’deki sevkiyat krizinin navlunu yükselttiğini ve konteyner bazlı hurda sevkiyatlarını dökme hurda sevkiyatlarından daha fazla etkilediğini ifade eden Baysal, Türkiye’nin konteyner bazlı hurda sevkiyatlarını dökme hurda sevkiyatlarına çevirmesinin ilave masrafa neden olduğunu ifade etti.

Çin’e de değinen Baysal, ülkede altyapı projelerinin iptal edilmesiyle zayıflayan çelik talebi nedeniyle Çin’in ihracatını artırdığını ve hem daha düşük fiyatlı hem daha yüksek kaliteli çelik tekliflerinin rekabeti kızıştırdığını söyledi. Baysal, Çin Metalürji Sektörü Enstitüsü’nün 2024 yılı çelik talebi için, 2023 yılındaki %3,3’lük düşüşün ardından %1,7’lik zayıflama beklediğini aktardı. Öte yandan Çin’in çelik ihracat tonajı yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %14 artış gösterirken bu ihracatın değeri yıllık bazda %20 geriledi.