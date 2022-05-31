IREPAS hammadde tedarikçileri komitesi: Zorluklar devam ediyor, hurda fiyatları için düşüş olasılığı sürüyor

Salı, 31 Mayıs 2022 14:31:50 (GMT+3) | İstanbul

29-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen SteelOrbis 2022 Bahar Konferansı & 86. IREPAS Toplantısı’nın son gününde konuşan Stena Metal International şirketinden ve hammadde tedarikçileri komitesi başkanı Jens Björkman, salgının, yarı iletken çip eksikliğinin, artan enflasyonun, Ukrayna’daki savaşın, hammadde ve parça eksikliğinin, yüksek enflasyon oranlarının, parasal daralmanın ve Çin’de büyümeyi engelleyen sıfır Covid-19 vakası politikasının son zamanlarda çelik ve hammadde pazarlarını etkilediğini söyledi. Yüksek enflasyon aynı zamanda endüstriyi yavaşlamaya zorlarken, bazı çelik tüketen üreticilerin önümüzdeki aylarda bazı tesislerini askıya alması bekleniyor ve bu da talebe yönelik olumsuz gelişmelere işaret ediyor. Björkman, üretimin talebe yetişemediği otomotiv sektöründe talebin güçlü olduğunu fakat üretimin parça eksikliği nedeniyle yavaş kaldığını ve bunun da hurda üretiminde eksikliğe yol açtığını belirtti. Björkman’a göre, tüm bu faktörler piyasada birçok zorluğun devam ettiğini gösteriyor.

Björkman, “Son bir buçuk yıl içerisinde yaklaşık 400$ civarından satış yaptık ancak ticaretin kesintiye uğraması ve savaş gerçek satışları etkilediği için son iki aydır 2008 yılından bu yana görmediğimiz fiyat değişiklikleriyle karşılaşıyoruz. Fiyatlar ilk başta çok yükseldiği için 200$’lık düşüşler gördük fakat bu kısa vadeli bir etki,” şeklinde konuştu. Hammadde tedarikçileri komitesi, mevcut hurda fiyatları arzın fazla olması sebebiyle hafifçe düşme ihtimalinin olmasıyla birlikte kabul görülebilir olarak görüldüğü için, piyasanın bir süre bu seviyelerde seyretmesini bekliyor.

AB pazarına bakıldığında, Björkman bölgenin enerji maliyetlerinden dolayı baskı altında olduğu, diğer yandan üretimi yüksek fırınlardan elektrik ark ocaklı tesislere kaydırmak ve yeşil çelik üretimine geçmek için birçok yatırım yapıldığını belirtti. Yeni elektrik ark ocakları inşa etmenin Kuzey Amerika ve Türkiye’de de devam ettiğini belirten Björkman, geriye doğru entegrasyon sürecinde olan bu pazarların hammadde tedarikini garanti altına almaları gerekeceğini ifade etti.

Hurda ve diğer hammaddelerin ticareti için gerekli finansman konusunda yorum yapan Stena yetkilisi, son dönemde fiyatlar çok güçlüyken finansmanın baskı altında olduğunu ve sigorta şirketlerinin ilave riskleri almak istemediklerini belirtti. Aynı zamanda emtia fiyatlarının iki katına çıkması sebebiyle şirketlerin ticari malları sigortalatamadıklarını, bankaların yaptırımlardan dolayı çok hassas davrandıklarını ve çelik ticaretine daha temkinli yaklaştıklarını sözlerine ekledi.

Pik demir piyasasındaki arz sorununa da değinen Björkman, kısıntının devam ettiğini ama Hindistan’ın pik demir ihracatına vergi getirdiğini ve Çin’de devam eden salgın sebebiyle talebin yavaşladığını, böylece şu anda pik demir arzındaki daralmanın hurda fiyatları üzerindeki etkisinin hafiflediğini belirtti. Hindistan’ın demir cevheri ihracatına da vergi getirdiğini söyleyen yetkili, yine de Hindistan’ın demir cevheri ihracatı çok fazla olmadığı için bunun ihracat pazarlarında cevher bulunabilirliğini çok etkilemeyeceğini, fakat ülkede yerel tedariki destekleyeceğini ifade etti.