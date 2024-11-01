Alacero: Meksika’da çelik tüketimi 2024’te %5 gerileyip 2025’te %6,7 artacak

Latin Amerika Çelik Birliği’nin (Alacero) yayımladığı tahminlere göre Meksika’da nihai mamul tüketimi 2024 yılında yıllık bazda %5 azalacak. Bununla birlikte çelik tüketiminin 2025’te %6,7 büyümesi bekleniyor.

Bu tahminlere göre Meksika’da 2023 yılında 28,5 milyon mt seviyesinde yer alan çelik tüketimi, 2024’te 27,1 milyon mt ve 2025’te 28,9 milyon mt seviyelerinde kaydedilecek.

2021 yılında 25,5 milyon mt çelik tüketimi yapan Meksika, 26,3 milyon mt ile Brezilya’nın ve 35,5 milyon mt ile Almanya’nın gerisinde kalmıştı. 2023 yılında Meksika bu iki ülkeyi de geçti.

Meksika Demir Çelik Birliği’nin (Canacero) son verilerine göre ülkenin nihai mamul tüketimi Ocak-Eylül döneminde %3,9 düşüşle 18,5 milyon mt’a geriledi.