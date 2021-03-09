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Alacero, Latin Amerika ekonomisini canlandırmak için hurda ihracatına kota getirilmesini istedi

Salı, 09 Mart 2021 10:50:04 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Latin Amerika çelik birliği Alacero, hükümetleri bölgede ekonomik büyümenin tekrar başlaması için hurda ihracatını kısıtlamaya çağırdı.

Birlik yaptığı açıklamada, Çin’in elektrik ark ocaklı üretim modeline geçmek istemesi sebebiyle hurda tüketimini artırmasının beklendiğini ve bunun Latin Amerika dahil olmak üzere çelik üretiminde hammadde olarak hurdaya dayalı olan pazarlarda bozulmalara yol açabileceğini ifade etti.

Alacero hurda ihracatını kısıtlamanın veya kota getirmenin Çin’in yeni çelik üretim planının negatif etkilerinden kaçınmak için temel çözümlerden biri olduğunu belirtti. Kolombiya’nın kendi iç piyasasında hurda eksikliği yaşanmaması için ihracata kota getirdiğinin de altını çizdi.

Latin Amerika çelik birliği açıklamasında, “hükümetlerin hurda ihracatı üzerinde daha fazla kontrolü olması için böyle önlemler almalarını şiddetle öneriyoruz,” sözlerine yer verdi.

Alacero genel direktörü Francisco Leal, “Yerel tüketime dayalı olan ekonomik büyümenin yeniden canlanmasını sağlamak için bölge olarak birleşmemiz gerek,” dedi.


Etiketler: Güney Amerika  |  benzer haberler »


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