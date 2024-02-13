AISI yeni demir cevheri emisyon sınırlarından rahatsız

Salı, 13 Şubat 2024 09:37:09 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI), Çevre Koruma Dairesi’nin (EPA) demir cevheri işleme için açıkladığı emisyon sınırı kuralına dair Cuma günü bir açıklama yaptı. AISI, kuralın içerdiği sınırların hatalı olduğunu ve bu sınırlara ulaşmak için test edilmemiş kontrol teknolojilerinin kullanılmasını zorunlu tuttuğunu ifade etti.

AISI Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, açıklamasında, “ABD çelik sektörü dünyanın en temiz çelik sektörü. Çevre dostu ve ülke içinde üretilen peletlerin emisyon miktarı Çin, Japonya, Hindistan ve daha birçok ülkede üretilen sinter demir cevherinin yaptığı karbon salımına kıyasla çok daha az. Bu maliyet ve fayda arasındaki dengeyi tamamen ortadan kaldırıp çelik sektörü, çelik işçileri ve Kongre üyelerinin geri bildirimlerini görmezden geliyor,” ifadelerini kullandı.

Dempsey, bahsi geçen kuralın çelik sektörüne ve demir cevheri madenleri ile pelet tüketen çelik üreticilerindeki çelik işçilerine doğrudan zarar vereceğini söyledi.

AISI, geçtiğimiz yaz bu kurala yönelik yorumlarını dile getirmiş ve geri bildirimde bulunmak için EPA ile görüşmeler gerçekleştirmişti.