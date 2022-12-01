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AISI demir yolu grevi ihtimaline karşı önlem alınmasını istiyor

Perşembe, 01 Aralık 2022 10:30:12 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, kongreye gönderdiği bir mektupta ulusal raylı sistemlerin tam faaliyet göstermesini sağlamaya yönelik bir yasa çıkarılması çağrısında bulundu.

Dempsey raylı sistemlerde meydana gelebilecek ciddi bir aksamının yerel çelik sektörü ve ABD ekonomisi üzerinde ağır etkileri olacağını söyledi.

Devam etmekte olan demir yolu görüşmelerinde tarafların hür iradeleriyle bir anlaşmaya varmasının en iyi sonuç olduğunu belirten Dempsey, raylı sistemlerin faaliyette kalması için kongre müdahalesinin elzem olduğunu ifade etti.

Dempsey, “Eylül ayında demir yolları ve demir yolu işçileri sendikaları arasında varılan anlaşmanın reddi önümüzdeki haftanın başında raylı sistemlerde aksama olabileceği endişesi yarattı. ABD çelik sektörünün müşterilerine hizmet edebilmesi için raylı sistemlerin faaliyet göstermesi çok önemli,” dedi.

Dolayısıyla AISI kongrenin bu konuda bir yasa çıkarması çağrısında bulunuyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

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