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AISI Biden’ın Çin’den ithal çelik için vergilerin 3 katına çıkarılması talebini destekliyor

Perşembe, 18 Nisan 2024 10:49:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI), ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD Ticaret Temsilciliği’ne yaptığı Çin’den ithal ürünlere uygulanan 301. Madde vergilerinin üç katına çıkarılması talebini desteklediğini ve ABD’nin temiz çelik üretiminde dünya lideri olduğunu ifade etti.

AISI Başkanı Kevin Dempsey, AISI’nin Çin’in tüm dünyaya yaptığı ihracatın artmasından oldukça endişeli olduğunu ve Biden’ın bu talebinden memnun kaldığını belirtti.

Dempsey, “Küresel kapasite fazlası sorununun en büyük kaynağı olan Çin, ABD’li çelik üreticilere zarar verecek adaletsiz ticari faaliyetlerine devam ediyor. OECD’nin verilerine göre Çin’in ihracatı 2023 yılında %40 artışla 68 milyon mt’dan 95 milyon mt’a yükseldi. ABD’ye doğrudan yapılan ihracatta bir artış göremesek bile Çin’den diğer ülkelere ihraç edilen ürünler işlem görüp ABD piyasasına girmekte,” ifadelerini kullandı.

Çin’in devlet desteğiyle yapılan çelik üretimiyle küresel piyasayı olumsuz etkilediğini belirten Dempsey, Çin hükümetinin de adil olmayan ticaret faaliyetlerini diğer ülkelerde ihracata yönelik çelik kapasiteleri kurarak sınırlarının dışına çıkardığını, bu nedenle Biden hükümetinin Çin’in ve diğer ülkelerin ABD’li çelik üreticilerine ve işçilerine zarar verecek faaliyetlerin önüne geçmek istemesini doğru bulduğunu söyledi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

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