AISI 232. Madde vergilerinin sürdürülmesine gerekçe olarak yayımlanan yeni ekonomi raporunu gösterdi

Perşembe, 25 Mart 2021 12:21:04 (GMT+3) | San Diego

The American Iron and Steel Institute (AISI), 232. madde vergilerinin devam ettirilmesi için gerekçe olarak Ekonomik Politika Enstitüsü (EPI) tarafından yayımlanan yeni rapora işaret etti. AISI, söz konusu raporun, 2018 yılından itibaren uygulanan çelik vergilerinin yeni ve geliştirilmiş tesislere önemli yatırımlar yapılmasını kolaylaştırdığını, binlerce istihdam yarattığını ve ülkenin ulusal güvenliğini koruduğunu yeniden doğrulamış olduğunu belirtti. AISI’ya göre çeliğe yönelik vergiler kaldırılırsa, yabancı hükümetlere bağlı şirketler tarafından yaratılan küresel çelik fazlası ve ticarete zarar veren diğer politikalar ve uygulamalar, ABD çelik sektörüne daha fazla zarar verebilir.

AISI Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, “Bu araştırma, çelik vergilerinin işe yaradığını açıkça ortaya koyuyor. EPI tarafından yapılan bu analiz, çoğunlukla 232. madde vergileri sayesinde, ABD çelik sektöründe çelik tesisi inşası, geliştirmesi veya büyütülmesine neredeyse 16 milyar $ yatırım yapılabildiğini ve ayrıca sektörün etkili bir şekilde yeniden yapılanmasını sağladığını gösteriyor. Söz konusu yatırımlar 3.200 kişiye istihdam yarattı. Yabancı hükümetlerin ticarete zarar veren politika ve uygulamaları dünya genelinde çelik fazlası yaratarak ABD çelik sektörünü ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakırken, vergiler birçok işçinin işini kaybetmemesini sağladı. Söz konusu rapor, mevcut zorlukların hala devam ettiğini ve küresel çelik fazlası sorununa kalıcı bir çözüm bulunana dek vergilerin devam ettirilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtiyor,” şeklinde konuştu.