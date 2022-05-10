ABD Ukrayna’dan ithal çeliğe yönelik 232. Madde vergilerini askıya aldı

Salı, 10 Mayıs 2022 11:28:22 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanı Gina M. Raimondo, ABD’nin Ukrayna’dan ithal çeliğe yönelik 232. Madde vergilerini bir yıllığına askıya alacağını açıkladı. Raimondo basın toplantısında, “Ukrayna’da her 13 kişiden birinin çalıştığı ve iyi bir maaş aldığı çelik sektörü ülkenin ekonomik gücü için çok önemli,” şeklinde konuştu.

Raimondo açıklamasında, “Ukrayna’nın en büyük çelik topluluklarından bazıları Putin’in barbarlığından ciddi şekilde zarar gördü ve Mariupol’deki çelik tesisi, Rusya’nın saldırılarına karşı Ukrayna’nın direncinin kalıcı simgesi haline geldi. Birçok Ukraynalı çelik üreticisi savaş süresince çalışanlarına maaş ödemeye, gıda yardımı yapmaya ve hatta barınma sağlamaya devam etti. Bazı Ukraynalı üreticiler ise ülkedeki savaşa rağmen yeniden üretime başladı,” ifadelerini kullandı.

Raimondo, “Bu üreticiler için ihracat fırsatı yaratmak, üreticilerin işçilerine istihdam sağlamaya devam edebilmesi ve ülkenin en önemli endüstrilerinden birini sürdürebilmesi adına son derece önemli,” şeklinde konuştu.

Raimondo sözlerine, “Ukrayna’nın refahı için ülkenin en önemli sektörlerinden birini desteklememiz gerekiyor. Çelik üreticilerinin Ukrayna halkının ekonomik açıdan can damarı olmaya devam edebilmeleri amacıyla çelik ihracatına devam edebilmeleri şart. Bugün yaptığımız açıklamayla Putin’in saldırıları karşısında Ukrayna halkının güçlenmesine yardım etmede kararlı olduğumuzu göstermiş bulunuyoruz. Onların çalışmaları hem bugün hem de gelecekte Ukrayna’yı güçlendirecek,” şeklinde devam etti.

Ukrayna’yı işgal ettiği 24 Şubat tarihinden bu yana, ABD Ticaret Bakanlığı Rusya’nın ihracatına AB üyesi 27 ülke, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, İsviçre, İzlanda ve Norveç’in dahil olduğu müttefikleriyle ortaklaşa kısıtlama getirdi.

Bakanlık Rusya, Belarus ve diğer ülkelerde bulunan 260 kişi ve kuruluşu ticari kısıtlamalar listesine dahil etti. Söz konusu kişi ve kuruluşların Rus güvenlik güçlerine, Rusya askeri ve savunma sanayine ve/veya savunma sanayindeki Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunduğu veya desteklediği belirtiliyor.

Ayrıca Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yaptığı açıklamaya göre, Kanada, Ukrayna'da ithal tüm ürünlere uygulanan vergileri bir yıllığına askıya aldı.