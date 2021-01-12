ABD çelik dernekleri Biden yönetimini 232. Madde vergilerini sürdürmeye çağırıyor

Salı, 12 Ocak 2021 14:55:11 (GMT+3) | San Diego

ABD çelik endüstrisinin önde gelen beş derneği, bu hafta seçilmiş başkan Joe Biden’a yazdıkları mektupta, yeni yönetimi çelik ithalatına yönelik 232. Madde vergilerini sürdürmeye çağırdı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü, Birleşik Çelik İşçileri Sendikası, Çelik Üreticileri Birliği, Boru İthalatı Komitesi ve Amerikan Çelik Yapı Enstitüsü liderleri tarafından imzalanan mektupta, 2018’de uygulanmaya başlanan 232. Madde vergilerinin “sektörde atıl tesisleri yeniden devreye sokma, işten çıkarılmış işçileri yeniden işe alma ve yeni ve yenilenmiş tesislere on milyarlarca dolar yatırım yapma” imkanı sunduğu söylendi.

Mektupta, ne yazık ki Covid-19 salgınının sektörün “iyileşmesine” ket vurduğundan, talepte önemli bir düşüşe ve işten çıkarmalara sebep olduğundan bahsedildi. Endüstrinin yeniden üretime başlarken “ithalattaki yeni artışlara karşı savunmasız kaldığını” belirten mektupta, Çin, Vietnam ve Türkiye’nin sürekli düşmekte olan küresel çelik talebine karşın, çelik üretimlerini artırmaya devam ettikleri söylendi.

Dernekler, “Büyük çelik üreticisi ülkeler kapasite fazlalarını ve çelik krizini körükleyen teşvikler ve diğer ticareti bozan politikaları ortadan kaldırmadan önce bu önlemlerin kaldırılması veya zayıflatılması, sadece yerli çelik üreticilerine ve işçilerine zarar vererek ithalatta yeni bir artışa davetiye çıkaracaktır.” dedi.

Biden yönetimi 232. Madde vergilerine dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı fakat genel görüşe göre 20 Ocak’ta yönetime geldiğinde salgın ve ekonomik iyileşmeye odaklanmayı amaçlayan Biden yönetimi için bu konuda bir aksiyon almak düşük öncelikli olacak.