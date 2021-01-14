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AHMSA yolsuzluk davasını çözmek için 200 milyon $ ödemeyi teklif etti

Perşembe, 14 Ocak 2021 11:07:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Başkanı Andrés Manuel López Obrador, bir Altos Hornos de Mexico (AHMSA) yöneticisinden, bir şirket satın alımını içeren yolsuzluk davasını çözmek için şirketin, 2021’den 2024’e kadar her yıl 50 milyon $ olmak üzere toplam 200 milyon $ ödeme yapmaya istekli olduğunu belirten bir mektup aldığını söyledi.

Başkan, hükümetin teklifi kabul edip etmemesi gerektiğine Meksika Başsavcılığı’nın karar vereceğini söyledi.

AHMSA’nın, Agronitrogenados’u devlet tarafından işletilen petrol şirketi Pemex’e değerinin üstünde bir fiyata sattığı iddia ediliyor.


Etiketler: Meksika  AHMSA  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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