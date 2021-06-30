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AHMSA yalnızca %30 kapasiteyle faaliyet gösteriyor

Çarşamba, 30 Haziran 2021 10:02:21 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico’nun (AHMSA) yalnızca %30 kapasiteyle faaliyet gösterdiği bildirildi.

Şirketin yıllık 5,5 milyon mt ham çelik üretim kapasitesi bulunuyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, şirketin çelik üretiminin zayıflaması, Meksika’da yerel çelik fiyatlarını olumsuz etkilemedi. Ayrıca, Grupo Villacero’nun satın alınma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, AHMSA’nın üretiminin yavaşça toparlanabileceği ifade edildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Alianza Minerometalúrgica Internacional, Altos Hornos de Mexico’nun holding şirketi Grupo Acerero del Norte’den (GAN) %55 hisse satın alacak.

2020 yılının Aralık ayında, AHMSA’nın yönetim kurulu, satın alma veya birleşme için Grupo Villacero ile görüşmelerin devam ettirilmesine onay vermişti.

AHMSA, holding şirketten %55 hisse satın alınmasının onaya tabi tutulacağını belirtmişti.


Etiketler: Meksika  çelik üretimi  ham çelik  Kuzey Amerika  AHMSA  |  benzer haberler »


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