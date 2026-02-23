Adani Ports, NMDC Limited ve Vale, Hindistan’ın doğu kıyısında demir cevheri harmanlama tesisi kuracak

Hindistan merkezli Adani Ports and Special Economic Zone Ltd., bağlı ortağı Adani Gangavaram Port Limited aracılığıyla, doğu kıyısındaki Gangavaram limanında bir demir cevheri harmanlama tesisi ve özel bir ticaret bölgesi geliştirilmesine yönelik NMDC Limited ve Brezilyalı Vale ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

İş birliği kapsamında tarafların demir cevheri harmanlama, katma değerli üretim ve ticarileştirme faaliyetlerini kapsayan entegre bir faaliyet yapısı oluşturarak devreye alacağı belirtildi. Açıklamada, girişimin Hindistan’ın doğu kıyısındaki demir cevheri ihracat değer zincirini güçlendirmeyi, mineral işleme ve ticaretinde verimlilik sağlamayı ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Bu gelişmeyle Gangavaram limanının kapasitesinin 75 milyon mt seviyesine kadar yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Proje kapsamında Gangavaram limanında özel bir ticaret bölgesi içinde demir cevherinin harmanlanacağı ve katma değerli işlemlerin gerçekleştirileceği entegre bir tesis kurulacak. Bunun yanı sıra 400.000 mt’a kadar taşıma kapasitesine sahip Valemax gemilerini kabul edebilecek tam mekanize yanaşma ve yük elleçleme altyapısı oluşturulacak. Ayrıca stok sahası yönetimi, harmanlama faaliyetleri ile gemi boşaltma ve yükleme süreçlerinin uçtan uca organize edilmesiyle tedarik zinciri verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Söz konusu mutabakat zaptı Yeni Delhi’de düzenlenen Hindistan-Brezilya İş Forumu Zirvesi kapsamında imzalandı.