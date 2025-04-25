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NMDC Limited Avustralya ve Endonezya’daki kömür varlıklarını mercek altına aldı

Cuma, 25 Nisan 2025 15:22:28 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited Başkanı ve İdari Yöneticisi Amitava Mukherji, şirketin Endonezya ve Avustralya’da koklaşabilir taş kömürü varlıkları satın almak için araştırmalar yaptığını ifade etti.

Mukherji, NDMC Limited’in ülke dışındaki koklaşabilir taş kömürü varlıklarını genişletmeye yönelik fırsatlara baktığını ve çeşitli seçenekleri olduğunu belirtse de gizlilik sebebiyle detayları paylaşmadı.

Dünyanın en büyük ikinci ham çelik üreticisi olan Hindistan, koklaşabilir taş kömürü ihtiyacının %85’ini ithalat yoluyla karşılıyor. İthalatın yarısından fazlası Avustralya’dan yapılıyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi NMDC 

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