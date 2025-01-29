Hint NMDC Limited demir cevheri üretimini yıllık 100 milyon mt’a taşımaya hazırlanıyor

Hindistan’ın devlete madencisi NMDC Limited, demir cevheri üretimini yılda 100 milyon mt’a çıkarmak için önümüzdeki beş yıllık süre içerisinde tahmini 8,14 milyar $ yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Bu kapsamda madenci bir tahliye altyapısı inşa edecek ve dijital ekosistemi geliştirecek.

Şirketin Genel Müdürü Amitava Mukherjee, “2030 yılı itibarıyla üretimi 100 milyon mt’a çıkarmak NMDC için öncelik taşıyor. Bu, küresel bir madencilik devi inşa etmek için büyük bir fırsat,” dedi.

2023-24 mali yılında NMDC Limited 45 milyon mt demir cevheri üretimi gerçekleştirmişti.

Mukherjee’ye göre şirketin hayata geçirmeyi planladığı yeni teknolojiler ve projeler arasında Viskhapatnam'da bir tampon stok sahası ile harmanlama alanı, Donimalai ve Bacheli madenlerinde kırma ve taşıma sistemleri ve Bailadila'dan Kamlur/Gidam'a ülke çapında taşıma sistemi yer alıyor.