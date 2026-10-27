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Acciaierie d'Italia yeni hukuki süreçlerle karşı karşıya, üretime ilişkin belirsizlik sürüyor

Salı, 27 Ekim 2026 14:33:14 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya'nın Taranto kentindeki eski Ilva çelik tesisinde, şirketin yeniden yapılanma süreci ve yeni hukuki gelişmelere ilişkin belirsizlikler artıyor. Halihazırda olağanüstü yönetim altında bulunan yeni adıyla Acciaierie d'Italia (ADI), 40 üst düzey yöneticiyi kapsayan toplu işten çıkarma süreci başlatırken Taranto Cumhuriyet Başsavcılığı şirketin bazı eski yöneticilerine yönelik yeni bir soruşturma yürütüyor. Üretim tarafında ise sıcak haddelenmiş mamul üretim tesisleri, İtalya Yargıtayının kararını beklerken ön ısıtma modunda tutulmaya devam ediyor.

Şirketin yeniden yapılanma süreci ve yaklaşan son tarihler

ADI, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada üretim faaliyetlerinin azaltılmasına bağlı yeniden yapılanma süreci kapsamında, kadrolu 51 üst düzey yöneticisinden 40'ını kapsayan toplu işten çıkarma prosedürü başlattığını duyurdu. Söz konusu prosedür yöneticilerin derhal işten çıkarılması anlamına gelmezken, sendika temsilcileriyle istişare sürecinin başlamasını öngörüyor.

Öte yandan sıcak haddelenmiş mamul üretim tesislerinin kapatılması için belirlenen 25 Ekim tarihinin ardından hükümet tarafından çıkarılan yasal düzenleme, Yargıtayın kararı beklenirken tesislerin 15 Aralık'a kadar ön ısıtma modunda tutulmasına olanak tanıyor. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, mahkemenin tesislerin kapatılmasına yönelik kararı, üretimin devamlılığı konusunda ciddi endişelere yol açmıştı. Ön ısıtma süresinin uzatılması tesislerin üretime hazır durumda tutulmasını sağlayacak olsa da üretimin yeniden başlayacağını garanti etmiyor.

Ayrıca hükümet ile sendikalar arasında bugün, 27 Ekim'de, İtalya Başbakanlık Ofisi Chigi Sarayı'nda grubun sanayi faaliyetleri ve istihdamına ilişkin beklentilerin ele alınacağı yeni bir toplantının yapılması planlanıyor. Şirketin satış sürecinde ise potansiyel yatırımcıların bağlayıcı tekliflerini sunmaları için belirlenen son tarih halen 8 Kasım. 

Eski yöneticilere yönelik yeni hukuki süreç

Taranto Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrı bir soruşturma kapsamında Acciaierie d'Italia'nın eski CEO'su Lucia Morselli ve iki kişi hakkında ev hapsi kararı verilmesini talep etti. Soruşturma, çelik tesisinin 2019-2024 yılları arasındaki yönetimine odaklanırken, çevre suçları işlendiği ve emisyonlar ile emisyon tahsisatlarının yönetiminde usulsüzlükler yapıldığı şüphelerini ele alıyor. Koruma tedbiri talepleri ön soruşturma hâkimi tarafından değerlendirilecek ve ilk sorgulamaların 3 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Böylece eski Ilva'da üretim, istihdam ve hukuki süreçlere ilişkin belirsizlikler devam ederken, grubun gelecekteki sanayi yapısını belirleyebilecek kritik tarihler yaklaşıyor.

Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Acciaierie d’Italia 
ChiaraMassacci
Chiara Massacci
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

SteelOrbis'te Piyasa Araştırma ve İçerik Uzmanı olarak görev yapmakta; demir çelik ve hurda piyasalarına, özellikle de Pakistan ve Bangladeş hurda pazarlarına odaklanmaktayım. Mütercim-Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler alanındaki eğitim geçmişimin yanı sıra Mütercim-Tercümanlık ile Uluslararası İlişkiler ve Made in Italy Liderliği alanlarında yüksek lisans derecelerine sahibim. Çelik ve hammadde endüstrisine dair net içgörüler sunmak amacıyla piyasa analizlerini, fiyat değerlendirmelerini ve uzmanlık gerektiren içerik çevirilerini bir arada yürütüyorum.

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