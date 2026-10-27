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Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2026'nın Ekim ayında %0,4 arttı

Salı, 27 Ekim 2026 14:15:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi* bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %0,4 artışla 83,3 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektöründe faaliyette bulunan 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi söz konusu ayda aylık %0,6 düşüşle 87,4 puan seviyesine geriledi.

Aynı ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %0,4 artışla 80,7 puan seviyesinde yer alırken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi aylık %0,4 artışla 85,9 puan seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %2,8 artarak 110,9 puan seviyesine yükseldi.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Etiketler: Türkiye Avrupa İnşaat 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
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2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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