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AB’nin Life H2Reuse projesi parlak tavlama sürecini karbondan arındıracak

Salı, 03 Aralık 2024 10:55:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler sunan İtalya merkezli Tenova, AB’nin fon sağladığı ve kendileri ile küresel boru üreticisi DMV de dahil birçok şirketten oluşan konsorsiyum tarafından yürütülen Life H2Reuse projesiyle dikişsiz paslanmaz ve nikel alaşımlı boru üretiminde parlak tavlama sürecini karbondan arındıracağını duyurdu.

Parlak tavlama işlemi için yüksek sıcaklığa ulaşan fırınlarında hidrojen kullanılıyor. Bu sayede üstün yüzey kalitesi ile korozyon direnci olan ve dayanıklı, yüksek performanslı boru üretiliyor. Ancak her üretim döngüsünün ardından hidrojen yanarak ciddi ölçüde karbon salımına yol açıyor.

Bunu engellemek için proje kapsamında iki teknoloji geliştirilmesi planlanıyor. Böylelikle tavlama sürecindeki atık hidrojenin geri kazanılacağı ve radyant borularda yeniden yakıt olarak kullanılacağı ifade ediliyor. Atmosferik gazın endüstriyel proseslerde yeniden kullanımını sağlayacak inovatif teknolojiler sayesinde karbon ayak izinde, enerji tüketiminde ve kaynak israfında önemli ölçüde düşüş sağlanması hedefleniyor. 


Etiketler: Boru Borular Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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