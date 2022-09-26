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ABD’nin ticari profil ithalatı Temmuz ayında %25,7 düştü

Pazartesi, 26 Eylül 2022 09:03:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD'nin ticari profil ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %25,7 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %38,6 düşüşle 12.289 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 20,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 21,4 milyon $’a kıyasla 15,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla ticari profil ithalatını, Haziran ayında kaydedilen 9.302 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 14.659 mt’a kıyasla 6.270 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 5.871 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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