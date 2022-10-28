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ABD’nin ticari profil ihracatı Ağustos ayında %25,9 düştü

Cuma, 28 Ekim 2022 09:11:22 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %25,9 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %28,7 artışla 5.419 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 9,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 5,3 milyon $’a kıyasla 7,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 4.542 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 4.209 mt’a kıyasla 3.204 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.085 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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