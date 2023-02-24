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ABD’nin ticari profil ithalatı Aralık ayında %4,3 düştü

Cuma, 24 Şubat 2023 09:02:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin ticari profil ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %4,3 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %35,3 düşüşle 10.546 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 12,8 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 18,9 milyon $’a kıyasla 11,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla ticari profil ithalatını Kasım ayında kaydedilen 6.495 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 4.825 mt’a kıyasla 5.516 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 4.731 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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