ABD’nin ticari profil ihracatı Eylül ayında %4,4 düştü

Salı, 06 Aralık 2022 09:17:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %4,4 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla 11,2 artışla 5.179 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 7,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 5,7 milyon $’a kıyasla 6,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 3.204 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 2.926 mt’a kıyasla 2.758 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.355 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.