﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin ticari profil ihracatı Eylül ayında %4,4 düştü

Salı, 06 Aralık 2022 09:17:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %4,4 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla 11,2 artışla 5.179 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 7,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 5,7 milyon $’a kıyasla 6,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 3.204 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 2.926 mt’a kıyasla 2.758 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.355 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel ticari profil fiyatları yükseldi

06 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım sonunda %0,1 düştü

05 Ara | Çelik Haberler

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları yükselişte

02 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları yine arttı

02 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları yükseldi

29 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel ticari profil fiyatları yatay seyretti veya hafifçe yükseldi

28 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları arttı

25 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım ortasında %1,9 arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları zıt seyirler izledi

22 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel ticari profil fiyatları hafifçe arttı

21 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük