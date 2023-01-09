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ABD’nin ticari profil ihracatı Ekim ayında %13,9 arttı

Pazartesi, 09 Ocak 2023 09:09:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında Eylül ayına kıyasla %13,9 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %5,9 artışla 5.899 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 6,9 milyon $’a ve 2021 yılının Ekim ayında ayında kaydedilen 5,9 milyon $’a kıyasla 7,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 2.758 mt’a ve 2021 yılının Ekim ayında kaydedilen 2.926 mt’a kıyasla 4.161 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.623 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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