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ABD’nin ticari profil ithalatı Ağustos ayında %33,8 arttı

Salı, 25 Ekim 2022 09:03:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD'nin ticari profil ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %33,8 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %3,1 artışla 16.437 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 15,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 17,9 milyon $’a kıyasla 20 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla ticari profil ithalatını, Temmuz ayında kaydedilen 6.271 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 10.442 mt’a kıyasla 8.628 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 7.652 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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