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ABD’nin ticari profil ihracatı Temmuz ayında %8,7 arttı

Salı, 04 Ekim 2022 09:11:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %8,7 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %71,9 artışla 7.313 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 9,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 5,1 milyon $’a kıyasla 9,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 3.882 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 1.873 mt’a kıyasla 4.542 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.744 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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