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ABD’nin ticari profil ihracatı Kasım ayında %2,9 azaldı

Çarşamba, 01 Şubat 2023 09:08:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %2,9 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %21,6 artışla 5.726 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 7,4 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 5,9 milyon $’a kıyasla 6,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 4.161 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 2.828 mt’a kıyasla 3.429 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.269 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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