﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin ticari profil ithalatı Ocak ayında %21,6 arttı

Çarşamba, 24 Mart 2021 09:33:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Ocak ayında ABD'nin ticari profil ithalatı, Aralık ayına kıyasla %21,6 ve geçen yılın aynı ayına göre %17,9 artışla 13.331 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 7,1 milyon $ ve geçen yılın aynı ayında kaydedilen 7,4 milyon $’a kıyasla 8,9 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD en fazla ticari profil ithalatını, bir önceki ay kaydedilen 6.004 mt ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen 6.794 mt’a kıyasla 7.786 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı 5.085 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  uzun ürünler  ABD  ticari profil  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22  Mar

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %25,9 arttı
22  Mar

ABD’nin profil ithalatı Ocak ayında %120,6 arttı
17  Mar

ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Ocak ayında %4,8 düştü
05  Mar

ABD’nin ticari profil ihracatı Aralık ayında %11 düştü
03  Mar

ABD’nin çekme tel ihracatı Aralık ayında %12,3 arttı