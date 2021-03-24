ABD’nin ticari profil ithalatı Ocak ayında %21,6 arttı

Çarşamba, 24 Mart 2021 09:33:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Ocak ayında ABD'nin ticari profil ithalatı, Aralık ayına kıyasla %21,6 ve geçen yılın aynı ayına göre %17,9 artışla 13.331 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 7,1 milyon $ ve geçen yılın aynı ayında kaydedilen 7,4 milyon $’a kıyasla 8,9 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD en fazla ticari profil ithalatını, bir önceki ay kaydedilen 6.004 mt ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen 6.794 mt’a kıyasla 7.786 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı 5.085 mt ile Kanada takip etti.