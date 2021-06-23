ABD’nin ticari profil ithalatı Nisan ayında %34,1 düştü

Çarşamba, 23 Haziran 2021 09:47:33 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD'nin ticari profil ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %34,1 düşüşle ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %42,9 artışla 12.519 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 12,1 milyon $’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 6,2 milyon $’a kıyasla 9,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla ticari profil ithalatını, Mart ayında kaydedilen 13.565 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 4.606 mt’a kıyasla 6.398 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı 5.770 mt ile Kanada takip etti.