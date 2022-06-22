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ABD’nin ticari profil ithalatı Nisan ayında %22,8 düştü

Çarşamba, 22 Haziran 2022 09:04:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD'nin ticari profil ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %22,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %8,2 artışla 13.549 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 21,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 9,7 milyon $’a kıyasla 17,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla ticari profil ithalatını, Mart ayında kaydedilen 7.308 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 5.771 mt’a kıyasla 8.349 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 4.676 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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